Beckham déclare sa flamme au PSG

Ces 15 et 16 mai 2022 correspondent pour le Paris Saint-Germain au Qatar Tour 2022. Un voyage qui a pour vocation de répondre à des obligations et des opérations en association avec les partenaires commerciaux du PSG. C’est dans ce cadre que Qatar Airways, un des sponsors du club, a organisé un live sur Instagram avec Anne-Laure Bonnet en host, Draxler, Wijnaldum, Mbappé, Hakimi, Peireira et Neymar comme joueurs du PSG, et enfin un invité spécial … David Beckham. Légende du football et ancien joueur Rouge & Bleu, l’Anglais a terminé sa carrière sous les cieux de Paris en y jouant pendant 6 mois en 2013, disputant ainsi 14 rencontres avec le maillot du club de la capitale.

Dans ce live Instagram, David Beckham a eu l’occasion de se confier au sujet de l’attache qu’il a avec le Paris Saint-Germain : « J’ai tellement de beaux souvenirs au PSG. Finir ma carrière à Paris, une ville que j’ai toujours aimé et un club que j’ai toujours respecté« , a-t-il déclaré avant de poursuivre : « Je n’ai été au PSG qu’un court moment mais c’était comme si j’y étais resté pendant 10 ou 15 ans. C’est une vraie famille. Quand tu joues pour le PSG, tu es pour toujours dans le cœur des supporters pour toujours« , et a enfin conclu en rappelant : « J’ai disputé mon 100ème match avec l’Angleterre à Paris et le dernier match de ma carrière à Paris. C’est un endroit très spécial pour moi« .