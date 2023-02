Danilo : « On ne doit pas avoir peur d’être plus offensif »

Le PSG s’est incliné contre le Bayern Munich ce soir (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Après plus de 70 minutes sans se montrer dangereux, le PSG s’est procuré plusieurs belles occasions dans les 15 dernières minutes avec l’impulsion de Kylian Mbappé. Performant ce soir, Danilo Pereira estime que son équipe doit se montrer plus dangereuse dans le dernier geste.

« On doit tirer au but plus souvent »

« C’était un match difficile comme toujours en Ligue des Champions. Je pense que l’on a fait un bon match. Le Bayern a été un petit peu supérieur et meilleur avec le ballon. On a fait une première mi-temps intéressante, on a bien défendu. On a eu des situations en contre-attaque mais on n’a pas réussi à terminer ces situations, note le numéro 15 du PSG pour Canal Plus. On doit tirer au but plus souvent. Mais la Champions League c’est ça. On va à Munich pour remporter ce match. De l’espoir pour une victoire lors du match retour ? Je pense que oui. On a une grosse équipe, un beau collectif. On ne doit pas avoir peur d’être plus offensif. Les dernières 15 minutes, on était très bien avec Kylian. On doit être un peu plus offensif pour battre cette équipe.«