Le PSG s’est incliné au Parc des Princes contre le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (0-1). De retour à la compétition ce soir, Kylian Mbappé a une nouvelle fois failli être le sauveur mais son but a été refusé sur un hors-jeu au centimètre. Au micro de Canal Plus, l’attaquant (24 ans) est revenu sur ce revers.

« Je pense qu’il faut retenir toujours la fin. On a un désavantage mais on a vu que l’on était capable de les mettre en difficulté. Maintenant, il faut que tous nos joueurs soient en bonne santé et aller chez eux pour gagner et se qualifier. Mon retour ? C’était compliqué, imprévisible. Je n’étais pas censé jouer. J’avais envie de jouer, d’aider les copains, apporter de l’énergie. On a tout essayé, on a travaillé jour et nuit. On a réussi à avoir un bout de match, ce n’était pas ce que je voulais. Moi, je veux toujours jouer. Mais des fois, il faut se contenter de ce que l’on peut faire. Et aujourd’hui je ne pouvais faire que ça. »

L’attaquant du PSG qui a ensuite évoqué les chances de son équipe au match retour.

« Un espoir pour le match retour ? Oui, bien sûr. Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Chacun mange bien, dorme bien. On a vu que quand on a notre équipe, et qu’on est capable de jouer vers l’avant et jouer un football offensif, ils ne sont pas à l’aise. On va aller là-bas pour gagner et se qualifier. Mon but refusé ? C’est le nouveau football, il y a la VAR. S’il y a hors-jeu, c’est qu’il y a hors-jeu donc il n’y a pas de soucis. Il faut vite switcher et garder ce qu’il y a de positif et aller là-bas pour se qualifier. Avec ce que j’ai vu, il y a de la place. »