Victime d’une lésion aux ischio-jambiers au début du mois, Danilo Pereira a retrouvé le chemin de l’entraînement avec le PSG pendant cette trêve internationale.

Après cette dernière coupure internationale de l’année, le PSG va avoir un beau programme jusqu’à la trêve hivernale avec sept matches au programme (cinq de Ligue 1 et deux de Ligue des champions). Et pour remplir les différents objectifs, Luis Enrique aura besoin de toutes ses forces vives. Si les retours de Presnel Kimpembe et Marco Asensio sont bientôt espérés, le technicien espagnol pourra récupérer un autre de ses joueurs.

Danilo Pereira à l’entraînement avec ses coéquipiers

Dans son point médical du 2 novembre dernier, le PSG avait annoncé le forfait de Danilo Pereira jusqu’à la prochaine trêve en raison d’une lésion de l’ischio jambier droit. L’international portugais n’a ainsi pas pris part aux trois dernières rencontres face au Montpellier Hérault (3-0), l’AC Milan (2-1) et le Stade de Reims (0-3) et n’a pas été convoqué pour le dernier rassemblement de l’année avec le Portugal au contraire de ses compatriotes Vitinha et Gonçalo Ramos. Mais bonne nouvelle pour les Rouge & Bleu, le joueur de 32 ans est déjà de retour à l’entraînement. Ce mercredi, le PSG a posté une photo du Portugais à la séance du jour au Campus PSG en compagnie des autres non-convoqués comme Presnel Kimpembe, Marco Asensio, Nordi Mukiele ou encore Carlos Soler. L’ancien de Porto a également posté une video de son retour via son compte Instagram.

Utilisé comme défenseur central par Luis Enrique, Danilo Pereira a disputé 9 matches toutes compétitions confondues (dont 5 titularisations) depuis le début de saison. Il est souvent utilisé dans la rotation pour faire souffler Marquinhos ou Milan Skriniar.