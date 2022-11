Le PSG se déplaçait sur la pelouse de Lorient; 3e de la Ligue 1, dans un match piège à 2 semaines du début de la Coupe du Monde et à un horaire inhabituel (13h00)

Le début de match est compliqué pour les Parisiens qui font face à un gros pressing Lorientais mais Neymar aura changé la face du match… Le Brésilien effectue un bon pressing sur Mvogo et dévie le ballon vers Ekitike qui lui remet. Neymar dribble le gardien adverse et marque son 11e but de la saison ! 1-0 pour les Rouge & Bleu. Auteur de sa première passe décisive, Ekitike multiplie les occasions mais manque d’efficacité ou de chance devant les cages adverses… Le score est inchangé à la mi-temps mais les Parisiens archi-dominent cette rencontre sans pour autant faire le break.

En deuxième mi-temps, les Merlus n’ont pas le même visage et égalisent grâce à un magnifique but collectif inscrit par Moffi. 1-1 et l’attaquant de l’équipe bretonne est proche du doublé mais son ballon s’écrase sur la transversale de Donnarumma. Le PSG reprend les rênes du match mais n’arrive pas à trouver la faille… mais c’est sans compter sur Danilo Pereira ! Auteur d’une prestation sérieuse, le Portugais délivre les siens grâce à une tête puissante sur un corner de Neymar, qui ne laisse aucune chance à Mannone. 2-1 et statistiquement Neymar réalise encore une grosse prestation avec un but et une passe décisive ! Le PSG tient sa victoire et fait le trou en tête du classement de la Ligue 1 !

0′ C’est partir dans cette rencontre !

5′ Les Lorientais poussent dans ce début de match mais Paris tient

6′ Oh la première grosse occasion pour le PSG ! Beau débordement de Nuno Mendes qui trouve Neymar en retrait mais belle parade de Mvogo !

7′ Le Fee écrase trop sa frappe, qui est bien captée par Donnarumma

8′ BUUUUUUTTTTTT DE NEYMAAAAAAAR !!!!!!! BEAU PRESSING DU BRÉSILIEN QUI CONTRE LA RELANCE DE MVOGO, LE BALLON ATTERRIT DANS LES PIEDS D’EKITIKE QUI REMET LA BALLE AU NEY QUI ÉLIMINE LE PORTIER ADVERSE ET MARQUE !!!!!! 1-0 POUR LE PSG

10′ Sur l’action, le gardien lorientais Mvogo s’est blessé et doit être remplacé

19′ Ça va mieux pour le PSG grâce à ce but. Le ballon tourne mieux

27′ Belle arrêt de Mannone devant Sergio Ramos de la tête !

30′ Quelle occasion pour Ekitike !! Après une belle remise dans l’axe de Neymar, le jeune attaquant frappe du gauche à 6 mètres… Ça passe au-dessus !

33′ Centre-tir de Mbappé mais bien repoussé par Mannone

38′ Ponceau qui reçoit un bon ballon en retrait… mais ça s’envole au-dessus du cadre de Donnarumma

42′ Dommage Ekitike !! Belle frappe à ras de terre bien captée !

43′ Ekitike encore tout proche de marquer !!! Sauvetage sur la ligne sur sa frappe

44′ Le PSG pousse pour marquer le deuxième but !

45′ C’est la mi-temps sur la pelouse lorientaise et le PSG mène au score grâce à Neymar !

46′ Reprise du match !

53′ Égalisation de Moffi au terme d’une belle action collective

56′ Moffi touche la transversale et était proche du doublé…

61′ Le festival de Neymar au milieu de terrain qui lance Mbappé… Ça ne donne rien !

65′ Nouveau coup franc bien tiré par Neymar pour Danilo de la tête, mais ça passe au-dessus

72′ Le chrono défile et le PSG n’arrive pas à reprendre l’avantage

76′ Carlos Soler et Juan Bernat remplacent Hugo Ekitike et Nuno Mendes

80′ DAAAAANNNNNIIIIIIII GOOOOOOOOAAAAAAAATTTTTTTTTTTTT !!!!!!! Danilo s’élève bien dans les airs et catapulte un ballon de tête un corner bien tiré par Neymar !! 2-1 pour le PSG !!!

84′ Kylian Mbappé est remplacé par Pablo Sarabia. Mukiele entre à la place de Daigoat !

90′ C’est fini !!! Le PSG s’impose sur la pelouse du Moustoir contre Lorient (2-1)

Feuille de match FC Lorient / PSG

14e journée de Ligue 1 – Stade : Stade du Moustoir – Horaire : 13 heures – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Benoit Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Azzedine Souifi – VAR : Florent Batta et Alexandre Castro