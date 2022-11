Ce dimanche en début d’après-midi (13h sur Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse du Stade du Moustoir afin d’affronter le FC Lorient, à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Et pour cette rencontre, Christophe Galtier pourrait réserver quelques surprises dans son onze de départ.

Toujours invaincu cette saison (16 victoires et 4 nuls en 20 matches), le PSG voudra garder son invincibilité lors des deux dernières rencontres avant la Coupe du monde 2022. Et cela commence dès ce dimanche avec un déplacement chez le surprenant 4e du championnat, le FC Lorient. Avec cinq points d’avance sur son dauphin, le RC Lens, le club de la capitale voudra garder ses distances mais devra composer sans quatre joueurs : Keylor Navas, Presnel Kimpembe, Fabian Ruiz et surtout Lionel Messi. Dans cette situation, le coach parisien, Christophe Galtier, va effectuer quelques modifications dans son onze de départ par rapport à la dernière victoire face à la Juventus Turin (2-1) en milieu de semaine.

Danilo de retour au milieu, Ekitike pour remplacer Messi ?

En effet, ce samedi soir, RMC Sport a dévoilé la composition probable en 4-3-1-2 des Rouge & Bleu pour ce match face aux Merlus. Si Gianluigi Donnarumma est le gardien titulaire, la défense devrait connaître des changements par rapport au dernier match de Ligue des champions. En l’absence de Presnel Kimpembe, la charnière Sergio Ramos-Marquinhos devrait être reconduite. Auteur d’une entrée fracassante face à la Vieille Dame, Nuno Mendes pourrait retrouver sa place de titulaire. De son côté, Nordi Mukiele est pressenti pour occuper le poste de latéral droit.

Dans l’entrejeu, Danilo Pereira profitera sans doute de l’absence de Fabian Ruiz pour occuper le rôle de sentinelle aux côtés de Marco Verratti et Vitinha. Suspendu mercredi dernier, Neymar Jr fera son retour dans le onze de départ. Comme annoncé par Christophe Galtier en conférence de presse, l’absence de Lionel Messi sera compensée par Hugo Ekitike ou Pablo Sarabia. Et selon RMC, « le Français part avec un léger avantage » afin d’accompagner Kylian Mbappé en attaque.