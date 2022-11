Lorient / PSG – les compositions officielles

Dans une heure, le PSG affronte Lorient au Moustoir dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront poursuivre leur très bon début de saison et reprendre cinq points d’avance sur Lens, qui est revenu à deux points après son succès à Angers hier (1-2). Les deux entraîneurs ont dévoilé leurs compositions.

Pour cette rencontre, Christophe Galtier doit faire sans quatre joueurs. Keylor Navas souffre du dos, Fabian Ruiz est victime d’une lésion aux adducteurs gauche et ne rejouera pas avec le PSG avant la Coupe du Monde. Touché au tendon d’Achille, Presnel Kimpembe doit reprendre l’entraînement collectif en début de semaine. Enfin Lionel Messi est préservé en raison d’une inflammation au tendon d’Achille. Pour remplacer la Pulga, Christophe Galtier a choisi Hugo Ekitike. Le jeune attaquant est associé à Kylian Mbappé en pointe. Neymar, de retour de suspension, est aligné derrière le duo. Au côté des incontournables Marco Verratti et Vitinha, c’est Danilo Pereira qui remplace Fabian Ruiz dans le 4-3-1-2. Guianluigi Donnarumma est évidemment dans les buts. Il est défendu par une défense à quatre. Achraf Hakimi est titulaire dans le couloir droit, Sergio Ramos et Marquinhos composent la défense centrale alors que Nuno Mendes retrouve une place de titulaire après son retour de blessure. Du côté de Lorient, c’est du classique. Adil Aouchiche débute sur le banc.

Feuille de match FC Lorient / PSG

14e journée de Ligue 1 – Stade : Stade du Moustoir – Horaire : 13 heures – Diffuseur : Prime Video – Arbitre : Benoit Bastien – Arbitres assistants : Hicham Zakrani et Aurélien Berthomieu – Quatrième arbitre : Azzedine Souifi – VAR : Florent Batta et Alexandre Castro