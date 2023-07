A l’occasion de sa tournée estivale au Japon, le PSG a affronté ce mardi le club saoudien d’Al-Nassr (0-0). Une rencontre pour laquelle Danilo Pereira a débuté dans la peau d’un titulaire et avec le brassard de capitaine autour du bras. A la fin du match, le Portugais a livré ses impressions.

Après le match remporté (2-0) face à Le Havre, le PSG s’est envolé pour le Japan Tour 2023 et a disputé deux jours après son arrivée à Osaka le match amical programmé face au Al-Nassr de Cristiano Ronaldo. Le club saoudien a su parfaitement défendre face à la légèreté offensive du Paris Saint-Germain afin de décrocher le match nul (0-0). Le capitaine de la première période, Danilo Pereira, est revenu sur la rencontre au micro de PSG TV : « Je pense que ce match était une étape supérieure après celui contre Le Havre. C’était un match plus physique, dans des conditions différentes puisqu’il fait chaud. Malheureusement nous n’avons pas marqué, mais cela a quand même été un bon match« . L’international portugais est ensuite revenu sur l’engouement autour du PSG durant cette tournée estivale au Japon : « Le Paris Saint-Germain est un grand club, on le voit aujourd’hui avec ce stade plein. C’est comme cela peut importe où Paris joue« , a-t-il déclaré pour les médias officiels du club.

Ce Japan Tour 2023 est aussi marqué par l’absence de Kylian Mbappé qui un sujet à Osaka aujourd’hui. En effet, après avoir répondu aux questions de PSG TV, Danilo Pereira s’est rendu en zone mixte. Les journalistes présents sur place ont interrogé le Portugais au sujet de l’attaquant français : « C’est un grand joueur mais il n’est pas ici. C’est la décision du club alors je ne peux pas parler de ça« , a-t-il rétorqué, dans des propos relayés par RMC Sport.