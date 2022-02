Madar évoque l’importance de Neymar dans le jeu du PSG

Absent des terrains depuis le 28 novembre dernier suite à une blessure à la cheville contractée sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne, Neymar Jr est actuellement lancé dans une course contre la montre pour revenir à temps pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face au Real Madrid (15 février). Le Brésilien, qui fête ses 30 ans aujourd’hui, espère retrouver du temps de jeu lors de la réception du Stade Rennais le 11 février. Surtout que le numéro 10 des Rouge & Bleu a une influence dans le jeu parisien selon l’ancien du PSG, Mickaël Madar.

« Sans Neymar, on s’emmerde un peu à regarder le PSG. C’est un joueur qui met un peu de technique. Moi, j’aime bien la polémique depuis X temps qui dit qu’il y a un Paris sans Neymar et un Paris avec Neymar. Non, excusez-moi, il n’y a pas de Paris sans Neymar. Quand il ne joue pas, ce n’est pas le même football, ce n’est pas la même équipe. Neymar, il est comme ça », a exposé Mickaël Madar sur le plateau du Late Football Club. « À chaque fois on parle de ses blessures, mais là c’est encore une blessure pourrie, c’est une entorse de la cheville avec un ligament touché, ce ne sont pas des élongations, des contractures ou des claquages. Il en a eu mais la plupart du temps, ce sont toujours ses chevilles où il se blesse. C’est un joueur qui va au contact, qui percute et malheureusement quand vous jouez de cette façon-là vous vous exposez à des blessures. Je veux bien qu’il ait une vie un peu dissolue et on est toujours en train de parler de ce qu’il fait à côté mais Neymar a besoin de tout cela. Moi, j’ai besoin de voir Neymar. Je veux vous faire comprendre qu’il est important dans jeu. »