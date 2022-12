L’année 2022 touche à sa fin. Et comme chaque fin d’année, c’est l’heure des bilans. Interrogé pour savoir qui était le joueur de l’année entre Karim Benzema, Kylian Mbappé et Lionel Messi, Dave Appadoo a choisi le numéro 30 du PSG.

Lionel Messi a retrouvé son meilleur niveau depuis le début de l’exercice 2022-2023 sous le maillot du PSG. Après une difficile première année d’adaptation à un nouvel environnement, après plus de 20 ans à Barcelone, l’Argentin (35 ans) renaît sur les terrains. Très en forme, il a réalisé son rêve d’enfant en remportant la Coupe du Monde avec l’Albiceleste ces derniers jours. En 19 matches cette saison avec les Rouge & Bleu, il a marqué 12 buts et délivré 14 passes décisives. Avec l’Argentine, il a participé à 14 matches pour 18 buts et 6 passes décisives. Dans l’Equipe de Greg, ils se sont demandé qui était le joueur de l’année 2022 entre Karim Benzema, Kylian Mbappé et Lionel Messi. Pour Dave Appadoo, c’est la Pulga.

« Il y a ce Mondial de Messi, qui limite a renvoyé très très loin le Ballon d’Or de Benzema«

« C’est caviar Messi avec, pas une pointe de regret parce qu’il le mérite, parce que je devrais dire Benzema, lance le journaliste sur le plateau de la Chaîne l’Equipe. Sur l’ensemble de la saison, c’est lui qui a été le plus dominant, le plus constant, la preuve en est son Ballon d’Or. Mais en fait, si je dis ça, c’est qu’en fait, il y a ce Mondial de Messi, qui limite a renvoyé très très loin le Ballon d’Or de Benzema. C’est comme si c’était déjà un souvenir un peu vieux. D’ailleurs la preuve, la finale n’était même pas commencée que l’on parlait déjà du futur Ballon d’Or. « Ça va se jouer entre Messi et Mbappé, ex tétera, celui qui gagne met une main sur le trophée. » L’histoire de ce qu’il s’est passé avec l’équipe de France, c’est comme si ça avait mis ça comme un vieux souvenir.«