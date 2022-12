À la recherche d’un attaquant l’été dernier, le PSG a pensé à Marcus Rashford. Toujours intéressés par l’international anglais, les dirigeants parisiens devront s’acquitter d’une indemnité de transfert s’ils veulent le récupérer l’été prochain, il vient de prolonger son contrat d’un an avec les Red Devils.

L’été dernier, le PSG s’est intéressé à Marcus Rashford pour renforcer son attaque. Mais l’international anglais n’a pas rejoint le club de la capitale française et est resté à Manchester United. Récemment, Nasser al-Khelaifi, le président des Rouge & Bleu avait confirmé des discussions et un intérêt autour de Marcus Rashford lors du mercato estival. Le dirigeant qui avait aussi ouvert la porte à une possible arrivée du mancunien à Paris l’été prochain. « Peut-être, l’été, pourquoi pas ? Aujourd’hui, s’il est agent libre, bien sûr, nous pouvons lui parler directement. » Mais depuis cette interview, il y a eu du changement.

Rashford lié à Manchester United jusqu’en juin 2024

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec Manchester United, Marcus Rashford avait une option pour prolonger d’un an son contrat. Dans une interview accordée à la chaîne des Red Devils, Erik ten Hag, l’entraîneur du club mancunien, a confirmé que cette option avait été levée. L’attaquant (25 ans) est donc lié avec son club formateur jusqu’en juin 2024. Si jamais le PSG est encore intéressé par sa venue l’été dernier, il devra donc négocier avec Manchester United pour s’offrir l’international anglais.