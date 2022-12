Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce samedi 24 décembre 2022. La retraite de Blaise Matuidi. Le onze de l’année 2022 de l’Equipe avec deux joueurs du PSG présents.

Dans son édition du jour, Le Parisien évoque la retraite du football professionnel de Blaise Matuidi à l’âge de 35 ans. Sans club depuis la fin de son aventure en MLS et à l’Inter Miami en février dernier, le milieu de terrain est le premier champion du monde 2018 à raccrocher les crampons note le quotidien francilien. Ce dernier a su s’imposer à Troyes, Saint-Etienne au PSG ou bien encore à la Juventus Turin. « Ce milieu de terrain travailleur, gaucher à l’impressionnant volume de jeu pour compenser une technique parfois fruste, aura su s’imposer partout pendant dix-sept ans chez les professionnels. » Dans sa vidéo où il annonce la nouvelle, Blaise Matuidi a expliqué : « j’ai eu la chance de jouer dans les plus grands clubs européens, de porter le maillot de l’équipe nationale, de vivre de ma passion et ce sont des images qui me resteront. »

L’Equipe revient aussi sur l’annonce de Blaise Matuidi d’arrêter le football. Comme Le Parisien, le quotidien sportif note que c’est le premier champion du monde 2018 à raccrocher les crampons. « Son palmarès hors normes, ses 84 sélections, ses 5 titres de champion de France avec le PSG, ses trois en Italie avec la Juventus et sa Coupe du monde 2018 signent l’impact d’un garçon parfois décrié – jamais par ses entraîneurs ni ses partenaires – pour des aptitudes techniques rudimentaires mais toujours présent dans les grands rendez-vous« , félicite Hervé Penot. Pour ce dernier, Matuidi « a compris très jeune que sa progression passerait par un dévouement total aux autres, par une forme de sacrifice. » Le journaliste estime que le PSG n’a jamais retrouvé le trio magique qu’il formait avec Marco Verratti et Thiago Motta. « On parlait souvent des qualités de ses deux compères, mais l’activité athlétique de Matuidi était alors essentielle dans le bon fonctionnement global de Paris. »

Le quotidien sportif a demandé durant toute la semaine à ses lecteurs d’élire l’équipe de l’année 2022. Ce samedi, il a dévoilé le résultat. Deux joueurs du PSG figurent dans cette dernière, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Pour l’international argentin, l’Equipe explique : « Son année 2022 lui a permis de remporter deux trophées qui manquaient à sa collection : la Coupe du monde et la Ligue 1...Il est évident que cette dernière a moins pesé, au moment de faire les comptes, que la distinction collective suprême remportée avec sa sélection, mais l’Argentin, à 35 ans, a rappelé au monde l’étendue de son immense talent. » En ce qui concerne son coéquipier au PSG, le quotidien sportif indique : « Il a fait sa première apparition dans l’équipe de l’année en 2018 et n’avait, depuis, plus été retenu. Nul doute, pourtant, que si le prodige français poursuit dans la lignée de son année 2022, son règne est amené à durer. Impressionnant de régularité devant le but avec le PSG, il a affolé les compteurs au Qatar pendant la Coupe du monde avec notamment huit buts inscrits. Le mieux, élu et de loin, de ce onze de l’année« . Nuno Mendes a fini deuxième des votes au poste de latéral gauche, alors que Neymar a terminé à le deuxième place des milieux offensifs ou ailiers à égalité avec Kevin De Bruyne (371 points *). Achraf Hakimi a terminé à la deuxième place des arrières droits, six points seulement derrière Walker. Enfin, Marco Verratti a terminé quatrième des milieux défensifs ou relayeurs. En ce qui concerne les internautes, un troisième joueur du PSG figure dans leur onze type, Achraf Hakimi.

Le XI de l’année 2022 de l’Equipe : Courtois (BEL, Real) -Walker (ANG, Man City), Van Dijk (NED, Liverpool), Gvardiol (CRO, Leipzig), T.Hernandez (FRA, AC Milan) – Messi (ARG, PSG) , Modric (CRO, Real), Casemiro (BRA, Real puis Man United), De Bruyne (BEL, Man City) – Mbappé (FRA, PSG) , Benzema (FRA, Real)

Le XI des internautes de l'Equipe : Courtois (BEL, Real) – Hakimi (MAR, PSG), Upamecano (FRA, Bayern), Gvardiol (CRO, Leipzig), T.Hernandez (FRA, AC Milan) – Messi (ARG, PSG), Modric (CRO, Real), Bellingham (ANG, Dortmund), De Bruyne (BEL, Man City) – Mbappé (FRA, PSG), Haaland (NOR, Dortmund puis Man City)

* Les journalistes football du du quotidien, du site, et de la Chaîne l’Equipe ont chacun choisi, par ordre préférence, cinq joueurs pour les postes à un seul titulaire, avec cinq points pour le premier, quatre pour le deuxième (etc.), soit dix (pour les postes à deux titulaires, avec 10 points pour le premier, 9 pour le deuxième, etc.)