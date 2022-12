Kylian Mbappé redevient le joueur le plus cher du monde

Kylian Mbappé a réalisé une Coupe du Monde XXL avec en prime un triplé en finale malgré la défaite en finale contre l’Argentine (3-3, 4 t.a.b à 2). Des performances qui lui ont permis de retrouver le haut du classement des valeurs marchandes de Transfermarkt.

Kylian Mbappé est l’un des meilleurs joueurs du monde. L’attaquant de 24 ans a éclaboussé de son talent la Coupe du Monde au Qatar avec huit réalisations, meilleur buteur de la compétition, et un triplé retentissant en finale contre l’Argentine malgré le revers de la France. Depuis le début de sa carrière, le numéro 7 du PSG enchaine les performances de grande classe et s’offre des records à la pelle. Même s’il répond déjà présent, il sera le futur du football mondial pour encore plus de 10 ans. Prolongé avec le PSG jusqu’en juin 2025, il a vu sa valeur marchande passé à 180 millions d’euros après le Mondial sur le site spécialisé Transfermarkt.

Il a laissé son trône à Haaland pendant 49 jours

Dépossédé de son titre de joueur le plus cher du monde par Erling Haaland avant la Coupe du Monde, le Norvégien ayant une valeur marchande de 170 millions d’euros contre 160 pour l’attaquant du PSG, l’international français a retrouvé sa place tout en haut du classement après la mise à jour post Coupe du Monde du site spécialisé. Kylian Mbappé a vu sa côte augmenter de 20 millions d’euros pour passer à 180 millions d’euros. Il aura donc laissé son trône pendant seulement 49 jours au cyborg norvégien, qui n’était pas présent lors du Mondial au Qatar. Avec ses performances et son futur qui s’annonce radieux, nul doute que Kylian Mbappé conservera ce titre honorifique encore quelques années.