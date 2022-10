En marge de la rencontre PSG / OM de ce dimanche (20h45 sur Prime Video), David Ginola a accordé un entretient aux médias officiels du Paris Saint-Germain. L’occasion pour la légende Rouge & Bleu de se remémorer ses souvenirs avec le maillot parisien, notamment ceux du Classique face à l’Olympique de Marseille.

Un jour on ne peut plus singulier pour le football français et plus particulièrement pour les peuples parisiens et marseillais. La onzième journée de Ligue 1 Uber Eats nous offre un Classique ce dimanche soir en match de clôture au Parc des Princes. Au-delà des débats animés d’avant-match, l’opinion d’une légende ayant disputé cette rencontre est toujours intéressante. Ce 16 octobre, c’est David Ginola qui se prête au jeu, en accordant un entretient aux médias officiels du PSG. L’ancien attaquant Rouge & Bleu s’est confié sur ses souvenirs sous les cieux parisiens en marge du match de ce soir : « C’étaient des années extraordinaires. Quatre saisons à être parmi les meilleurs, à gagner le championnat de France, des Coupes de France et de la Ligue. À faire des matches exceptionnels en Coupe d’Europe, à vivre des moments de partage incroyables avec les joueurs et le public. Ce sont des souvenirs impérissables qui m’ont vraiment boosté pour le restant de ma carrière. Quel plaisir de jouer à Paris, de jouer dans ce club. C’était juste un truc de fou ! C’est indescriptible en fait. Quand on joue au football et qu’on fait de sa passion son métier et qu’on gagne, et qu’on prend du plaisir sur le terrain, dans la vie de tous les jours, à l’entraînement, à partager des émotions avec tout le monde, je crois qu’on a touché quelque chose de très important dans sa vie« .

« On a pratiquement battu tous les plus grands d’Europe à l’époque à part l’AC Milan«

El Magnifico s’est ensuite remémoré ses meilleurs souvenirs en Rouge & Bleu : « Il y en a tellement… Le titre de champion de France acquis sur toute une saison, les matches mémorables en Coupe d’Europe, contre Madrid, Barcelone, Munich… On a pratiquement battu tous les plus grands d’Europe à l’époque à part l’AC Milan. Il y a eu des matches très compliqués mais on était quand même dans une dynamique très positive, avec une équipe qui se trouvait, qui parvenait à très bien jouer au football. Une image qui resterait gravée… Je pense que ce serait ce titre de champion de France… C’était quand même une sacrée consécration, avec ce record d’invincibilité à la clé cette année-là. C’était une année exceptionnelle« .

Ce soir à partir de 19h sur PSG TV, l’émission d’avant-match accueillera David Ginola sur son plateau en direct du Parc des Princes. L’occasion pour l’ancien numéro 11 du Paris Saint-Germain d’évoquer la rencontre au sommet du soir, et de retrouver le public du stade de la Porte d’Auteuil. Il s’est confié sur la préparation du Classique à son époque : « Oui, ce n’était évidemment pas un match comme les autres… Dans la préparation, c’était à peu près la même chose. À l’entraînement, on ne faisait pas de préparation particulière mais je pense que ça se jouait plus dans la tête. Parce qu’on savait que c’étaient des matches difficiles à jouer. Qu’affronter l’OM pour nous à l’époque, avec Paris, c’était toujours très compliqué. D’ailleurs, on n’avait pas réussi à les battre, même l’année du titre… Psychologiquement, on se préparait en sachant que ça allait être un combat, âprement disputé. Qu’on allait laisser les bonnes manières au vestiaire… On savait qu’il n’y aurait pas de cadeau de fait… C’étaient vraiment des matches particuliers« .

Un entretient à retrouver en intégralité sur le site du Paris Saint-Germain.