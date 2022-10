PSG / OM : Une réponse attendue sur le terrain !

Dans quelques heures, le PSG et l’OM se feront face pour ce qui représente l’incontournable Classique hexagonal. Une confrontation entre le leader et le troisième qui est extrêmement attendue, notamment du côté des supporters franciliens.

Après avoir démarré l’exercice sur les chapeaux de roues, le PSG marque quelque peu le pas depuis plusieurs semaines. Rien de rédhibitoire bien entendu, mais la baisse de rythme est néanmoins importante à mettre en exergue. Déjà, cela a commencé par des victoires un chouïa plus poussives. Puis, à mesure que le jeu proposé baissait, les résultats ont fini par en pâtir à leur tour. Conséquence de quoi, les hommes de Christophe Galtier ont enchaîné trois nuls de rang : une première fois face au SL Benfica (1-1), puis face au Stade de Reims (0-0), puis une seconde fois face aux Benfiquistes (1-1). Devant leur public ce dimanche soir, les Parisiens ont une occasion en or de relancer la machine et ce, de la meilleure des façons possibles.

Des incertitudes en pagaille

Devant, l’OM, qui réalise pourtant un très bon début de saison, ne s’avance pas non plus avec de vraies armes capables de faire déjouer la troupe parisienne. Comme souvent en Ligue 1, le PSG possède donc son destin entre ses mains, ce n’est pas une nouveauté. Il sera en revanche intéressant d’observer comment vont s’articuler les hommes de Christophe Galtier. D’après les derniers échos, celui-ci devrait opter pour un schéma en 4-3-3 pour la toute première fois depuis son intronisation. Un choix par défaut étant donné les diverses absences au sein de l’arrière-garde des locaux.

Danilo devrait accompagner Marquinhos dans l’axe. Totalement perdu depuis l’entame de la saison, le Brésilien va retrouver une place qu’il connaît bien mieux. En espérant que ce retour aux sources lui permette d’enfin rehausser son niveau. Pour le reste de la composition, Gianluigi Donnarumma gardera, bien évidemment, la cage. Sur les côtés, Juan Bernat et Achraf Hakimi seront alignés sans grande surprise. Une interrogation plane cependant en ce qui concerne l’entrejeu. S’il n’y a pas beaucoup de doutes sur le trio, qui sera logiquement composé de Fabian Ruiz, Vitinha et Marco Verratti, c’est le positionnement de ce dit trio qui sera intéressant à analyser.

Intuitivement, on serait tenté d’imaginer Marco Verratti devant la défense. En prime, le voir endosser ce rôle très particulier de regista est alléchant sur le papier, surtout qu’il coche indubitablement toutes les cases. Toutefois, cela fait belle lurette que le natif de Pescara n’a pas évolué dans ce registre. À l’inverse, Vitinha et Fabian Ruiz sont, eux, plutôt des numéros 8, voir 8 et demi. Une autre option voudrait que la doublette magique « Verratinha » soit de nouveau alignée, avec le numéro 8 espagnol un cran plus haut.

Lionel Messi, un retour qui fait du bien

Enfin, devant, le retour de Lionel Messi devrait faire un bien fou au collectif parisien. Au vu de ses prestations l’an passé, cela pourrait paraitre incongru de dire cela. Pourtant, la Pulga est réellement devenue indispensable. Car oui, lorsque ses partenaires arrivent à le toucher dans l’axe, sa faculté à créer des décalages et à casser les lignes adverses par ses prises de balles ou par son jeu de passe est une force dont le PSG n’a plus vraiment le luxe de se passer en ce moment. Pour l’épauler, Neymar Jr et Kylian Mbappé seront, bien évidemment, de la partie. Deux éléments légèrement en perte de vitesse sur leurs dernières sorties. Il n’est pas question d’évoquer les supposées bisbilles entre l’ancien monégasque et le PSG, mais aujourd’hui, comme tous les jours en réalité, le terrain doit primer avant toute autre considération.

Il serait très malhonnête de parler de crise actuellement, surtout lorsqu’on a connu des saisons bien plus pénibles que celle-ci. Néanmoins, le PSG n’a clairement pas le droit à l’erreur, de surcroit devant son public et face à un tel adversaire. Outre la victoire, c’est également la manière qui doit être au rendez-vous. Le PSG de Christophe Galtier nous a enchanté lors de ses premières apparitions, on attend une résurgence de cet état de fait. On attend de l’intensité, de l’engagement, de la cohérence et, surtout, des transitions bien mieux exploitées que lors des derniers matches. L’extra-sportif prend aujourd’hui bien trop de place dans la sphère médiatique du club, il est donc temps d’inverser la tendance et de se focaliser sur la seule chose qui compte : le rectangle vert.