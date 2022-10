PSG / OM : Le groupe marseillais pour le Classique

Pour le compte de la onzième journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG reçoit l’Olympique de Marseille au Parc des Princes ce dimanche soir (20h45 sur Prime Video). Un Classique au sommet puisque cette rencontre opposera le premier et le quatrième du championnat avec seulement trois points qui les séparent.

Si l’enjeu sportif est on ne peut plus important pour les hommes de Christophe Galtier afin de préserver la première place au classement, les Phocéens arrivent au Parc des Princes en étant dans une bonne dynamique. En effet, l’OM a su relever la tête sur la scène européenne en enchaînant deux victoires face au Sporting, deux succès face aux Portugais qui permettent aux Olympiens de pointer à la deuxième place du groupe D en Ligue des Champions. Invaincu depuis le début de saison, le Paris Saint-Germain devra composer sans plusieurs éléments de son effectif (le groupe parisien ici). Avec une défaite au compteur en championnat, Igor Tudor a lui la quasi totalité de son groupe pour l’évènement en clôture de la onzième journée de Ligue 1 Uber Eats. Le technicien croate a dévoilé son escouade à ce jour, seul le défenseur Sead Kolasinac manque à l’appel. Le Bosnien est absent depuis la fin du mois de septembre et la trêve internationale.

Le groupe de l’OM pour le Classique

Gardiens : Lopez, Blanco, Ngapandouetnbu

Défenseurs : Bailly, Mbemba, Balerdi, Gigot, Touré, Kaboré, Clauss, Tavares

Milieux : Rongier, Veretout, Gerson, Gueye, Guendouzi

Attaquants : Payet, Sanchez, Under, Suarez, Harit, Dieng.