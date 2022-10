Histoire, enjeux et clés du match … Tout sur PSG / OM

Ce dimanche 16 octobre (20h45 sur Prime Video) le PSG reçoit l’Olympique de Marseille au Parc des Princes pour le Classique. Ce match de clôture de la 11e journée de Ligue 1 Uber Eats dépasse la rivalité entre les deux clubs, puisqu’il existe un enjeu non négligeable sur le plan comptable. L’occasion de se pencher sur l’histoire et les clés de la rencontre.

Le Paris Saint-Germain et l’OM vont s’affronter ce soir pour la 103e fois de l’histoire. Le club phocéen est une des rares écuries à atteindre le cap symbolique des 100 matchs face au PSG avec Bordeaux (110), Monaco (109), Lyon (105) et Nantes (104). Sur le plan comptable, le bilan est largement en faveur des Rouge & Bleu qui comptent 46 victoires face aux Marseillais, 23 nuls et 33 défaites. Pour évoquer la période d’ultra domination du club de la capitale, on peut observer le bilan de 2012 à aujourd’hui : En 25 matchs, les Parisiens l’ont emporté 20 fois, contre 4 matchs nuls et 1 défaite. Une période qui aura vu le PSG inscrire 55 buts et en encaisser 17. Et en parlant de filets qui tremblent, le meilleur buteur parisien du Classique est Zlatan Ibrahimovic avec 11 réalisations. Le géant suédois devance Edinson Cavani et Kylian Mbappé (7 buts) et Pedro Miguel Pauleta et ses 6 buts.

Au Parc des Princes, depuis 2010/2011, les deux rivaux se sont rencontré à 15 reprises. Le PSG l’a emporté 13 fois, fait 1 match nul, et s’est incliné 1 fois. Une défaite sur le score de 0-1 le 13 septembre 2020. En ce qui concerne les joueurs qui ont porté les maillots des deux clubs, c’est un record pour le PSG, puisque c’est pas moins de 50 joueurs qui ont connu l’OM et le club de la capitale : Fabrice Abriel, Jérôme Alonzo, André Luiz, Jocelyn Angloma, William Ayache, Djamel Belmadi, Hatem Ben Arfa, Sarr Boubacar, Daniel Bravo, François Brisson, Zoumana Camara, Lorik Cana, Benoît Cauet, Édouard Cissé, Patrick Colleter, Lassana Diarra, Stéphane Dalmat, Marcel De Falco, Frédéric Déhu, Jean-Pierre Destrumelle, Kaba Diawara, Jean Djorkaeff, Jean-Pierre Dogliani, Fabrice Fiorèse, Laurent Fournier, Bruno Germain, Xavier Gravelaine, Gabriel Heinze, Thierry Laurey, Jean-Louis Leonetti, Yvon Le Roux, Jérôme Leroy, Claude Lowitz, Peter Luccin, Peguy Luyindula, Claude Makélélé, Florian Maurice, Modeste M’Bami, Fabrice Moreau, Michel N’Gom, Bruno Ngotty, Pascal Nouma, Jacki Novi, Ilija Pantelic, Bernard Pardo, Cyril Pouget, Alain Roche, Jean-Pierre Tokoto, George Weah et Daniel Xuereb. A noter qu’il existe un Marseillais actuel qui a connu le maillot Rouge & Bleu, mais n’a jamais joué avec l’équipe première : Matteo Guendouzi.

Les enjeux de la rencontre

Le Paris Saint-Germain est invaincu cette saison en Ligue 1 Uber Eats (8 victoires – 2 matchs nuls), et pourrait étendre sa série d’invincibilité en championnat (19 matches pour 14 victoires et 5 nuls). Une série durant laquelle les Parisiens ont inscrit 60 buts et en ont encaissé seulement 15.

Plus globalement, le PSG est sur une série de 24 matchs officiels (TCC) sans connaître la défaite. La dernière déroute Rouge & Bleu (0-3) remonte au 20 mars dernier au Stade Louis II face à l’AS Monaco. Le record en terme d’invincibilité est de 37 matchs sans défaite entre août 1993 et avril 1994.

Les clés du match

Pour la rencontre de ce soir (20h45 sur Prime Video) Christophe Galtier pourra compter sur son capitaine Marquinhos. Ce dernier est un véritable porte bonheur pour les Classique, puisqu’il n’a pas connu la défaite lors des 17 dernières rencontres face à l’OM (14 victoires – 3 matchs nuls). Un joueur peut ce soir entrer dans l’histoire du Classique. En effet, Marco Verratti pourrait disputer son 20e match face à l’OM, et ainsi devenir le premier joueur de champ à atteindre ce cap symbolique.

Kylian Mbappé sera également à surveiller. Le numéro 7 parisien aimer faire trembler les filets face à l’Olympique de Marseille puisqu’il a marqué au moins un but lors des six derniers Classique en championnat.

Des chiffres dressés par Michel Kollar sur le site officiel du Paris Saint-Germain.