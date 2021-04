Florenzi : “Ce genre de matches se jouent sur des petits détails”

Ce mercredi soir, le PSG s’est incliné sur sa pelouse face à Manchester City, à l’occasion de la demi-finale aller de l’UEFA Champions League (1-2). Le 4 mai prochain, les Parisiens seront dans l’obligation de s’imposer et de réaliser une prestation solide pendant 90 minutes afin d’espérer atteindre la finale de C1 pour une deuxième année consécutive. Titulaire sur le côté droit de la défense, Alessandro Florenzi (noté 5/10 par la rédaction CS) est revenu sur la défaite des Rouge et Bleu, via le site officiel du PSG. “Nous avons très bien commencé le match en première mi-temps. En seconde, ils ont eu deux séquences chanceuses, un centre qui est entré et un tir qui est passé entre deux de nos joueurs. Mais ce genre de matches se jouent sur des petits détails et ce soir ils sont allés dans leur sens, mais nous devons croire en notre potentiel parce que nous sommes assez bons pour obtenir le résultat dont nous avons besoin à Manchester.”