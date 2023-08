Bradley Barcola se trouve toujours dans le viseur du PSG. Et il se pourrait qu’avec le départ d’Ousmane Dembélé en direction de la capitale française, le FC Barcelone se mêle à son tour à la danse.

Le PSG aurait dans l’idée de recruter encore trois joueurs offensifs après la venue actée d’Ousmane Dembélé en provenance du FC Barcelone. Gonçalo Ramos serait tout proche de signer et le board rouge et bleu aimerait compléter ces arrivées avec les recrutements de Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Concernant le premier cité, les choses ne s’annoncent pas simples et ce, même si le principal intéressé aurait déjà donné son aval pour rallier les rangs des derniers champions de France en titre.

Le Barça entre dans le dossier Barcola

Car oui, l’Olympique Lyonnais ne serait pas vraiment enclin à laisser filer sa pépite cet été. Non, le but serait plutôt de compter sur ses services lors de la saison à venir afin d’être le plus compétitif possible. Le PSG devrait toutefois tenter sa chance d’ici à la clôture du mercato estival. L’Équipe nous précise d’ailleurs qu’aucune offre écrite n’aurait encore été faite par le club de la capitale. Du côté rhodanien, le joueur posséderait un statut d’intransférable. Du moins, en cas d’offre raisonnable. Car oui, le quotidien sportif précise que les choses pourraient évoluer si une proposition hors marché, c’est-à-dire environ 50 millions d’euros, était finalement formulée.

Dans le même temps, le Mundo Deportivo nous indique que le FC Barcelone se montrerait également intéressé par Bradley Barcola maintenant qu’Ousmane Dembélé s’est envolé vers Paris. Selon cette source, l’OL attendrait pas moins de 50 millions d’euros pour lâcher son virevoltant attaquant de 20 ans. MD conclut en expliquant que la priorité blaugrana à ce poste se nomme toujours Bernardo Silva. Une piste qui n’en est plus une du côté du Paris Saint-Germain.