De nombreux changements à prévoir face à Strasbourg ? (LP)

Quel sera l’équipe de départ du PSG face au RC Strasbourg ce samedi ? Après sa victoire face au FC Bayern (3-2), le onze parisien pourrait évoluer face aux Strasbourgeois, même si les Parisiens restent à trois points du leader lillois. Ainsi, Mauricio Pochettino pourrait faire souffler certains cadres en vue du match retour de C1 face aux Bavarois mardi prochain. Ce samedi, le club de la capitale sera privé de Juan Bernat (reprise), Alessandro Florenzi (isolement), Marco Verratti (isolement) et Neymar Jr (suspension). Sur son site internet, Le Parisien indique que la probabilité de voir Layvin Kurzawa (mollets) et Mauro Icardi (cuisse) face au RCSA “n’est pas élevée.” Concernant les deux internationaux français, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe, ils pourraient être au repos. “Pour Kylian Mbappé, touché par un coup en fin de match, le repos devrait être préconisé par Pochettino ce week-end. Presnel Kimpembe, très sollicité avec les Bleus comme avec Paris, pourrait lui aussi bénéficier d’un jour off”, précise le quotidien francilien.

Abdou Diallo, sorti malade à la mi-temps face au FC Bayern, pourrait tenir sa place face à Strasbourg. Ainsi, de nombreux joueurs peu utilisés ces dernières semaines devraient retrouver du temps de jeu. “Colin Dagba, Mitchel Bakker, Ander Herrera, Rafinha, Pablo Sarabia, Thilo Kehrer, Julian Draxler seront appelés au combat pour la Ligue 1 par Pochettino” au même titre que Leandro Paredes, rapporte Le Parisien.

Concernant le match face au Bayern mardi prochain, Le Parisien indique que Marco Verratti pourrait faire son retour. “Sa période d’isolement devrait toucher à sa fin dimanche ou lundi, reste à savoir si le rythme que demande un quart de finale de Ligue des champions lui est envisageable.”

XI probable du PSG face à Strasbourg (Le Parisien) : Rico – Dagba (ou Pembélé), Kehrer, Diallo, Bakker – Herrera, Paredes, Rafinha – Sarabia, Kean, Draxler