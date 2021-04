Thomasson : “On peut embêter le PSG sur un match”

Ce samedi après-midi (17h sur Canal Plus), le PSG affrontera le RC Strasbourg Alsace, au Stade de la Meinau, dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Après sa victoire face au FC Bayern en Ligue des champions (3-2), les Parisiens devront désormais se concentrer dans la course au titre. Et à 48 heures de ce match, le milieu de terrain du RCSA, Adrien Thomasson, s’est présenté en conférence de presse, dans des propos rapportés par le site officiel de Strasbourg.

“On est vraiment frustrés de ne pas avoir le public pour ce genre de matches parce qu’on sait que ça aurait été une fête. Mais voilà, on peut les embêter sur un match et on voit qu’il y a beaucoup d’équipes cette saison qui ont réussi. Il suffit de regarder les matches qu’ils ont perdu cette année où ils ont eu du mal face à des équipes bien en place et compactes. Je ne sais pas si c’est la meilleure stratégie pour les battre mais ils ont toujours un peu plus de mal quand ils jouent contre des équipes qui sont bien regroupées.”

En conférence de presse, Adrien Thomasson a également évoqué les chances de son équipes face au PSG. “On sait qu’on peut le faire. Les années précédentes, on avait prouvé qu’on pouvait rivaliser sur certains matches, on va s’appuyer dessus. Mais on ne va pas faire ce qu’on avait mal fait au match aller (défaite 0-4) où dans les dix dernières minutes on avait un peu lâché. Si on arrive à tenir le score sur la durée, ils vont être dans l’obligation de gagner et ça peut jouer en notre faveur. Il faut essayer de bien utiliser le ballon quand on l’aura, ça va être ça la clé aussi.”