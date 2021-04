Laurey : “Une rencontre de prestige face au PSG”

Après sa victoire héroïque sur la pelouse de l’Allianz Arena face au FC Bayern (3-2) en quarts de finale aller de Ligue des champions, le PSG doit désormais se concentrer sur la Ligue 1. Dès ce samedi (17h sur Canal Plus), les joueurs de Mauricio Pochettino affronteront le RC Strasbourg, en Alsace, pour le compte de la 32e journée du championnat. Deuxièmes du classement à trois points du LOSC (1er, 66 pts), les Parisiens voudront se relancer dans la course au titre après leur défaite de la semaine passée face aux Lillois (0-1). Et à 48 heures de ce match entre Strasbourgeois et Parisiens, l’entraîneur du RCSA, Thierry Laurey, s’est présenté en conférence de presse d’avant-match.

La victoire du PSG face au FC Bayern

Laurey : “Je me suis régalé hier. C’était un match très ouvert avec beaucoup de situations. C’est le charme du football. À ce niveau-là, même quand tu écrases le match au niveau des statistiques, tu n’es pas sûr de gagner.”

Strasbourg / PSG

Laurey : “Pour Strasbourg, c’est une rencontre de prestige. Des matches comme celui-ci, tu préfères les jouer dans un stade plein qu’à huis clos, mais c’est comme ça (…) On est souvent parvenus à leur poser des problèmes à la Meinau. De là à les battre, c’est autre chose. Mais les saisons précédentes, on avait le soutien du public qui poussait derrière nous. Ce ne sera pas le cas samedi.”

La défaite du match aller (0-4) au Parc des Princes

Laurey : “Il faudra moins les regarder et être plus actifs qu’à l’aller pour contrecarrer leurs plans. Sinon, ils ont les joueurs capables de faire des différences à tout moment.”