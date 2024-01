En manque de temps de jeu au PSG, le milieu de terrain, Cher Ndour, pourrait être prêté cet hiver. Et de nombreux clubs italiens, évoluant en Serie B, sont intéressés par le joueur de 19 ans.

Arrivé libre au PSG l’été dernier après sa fin de contrat avec le SL Benfica, Cher Ndour pourrait déjà quitter temporairement le club parisien. En manque de temps de jeu sous les ordres de Luis Enrique, l’Italien de 19 ans pourrait être prêté lors de ce mercato hivernal afin de s’aguerrir loin de la capitale française et d’obtenir un temps de jeu plus conséquent. Si le milieu de terrain est un recrutement pour l’avenir, il a très peu de chance de renverser la situation actuelle dans l’entrejeu, malgré sa belle prestation face à l’US Revel (0-9) ponctuée d’un but.

La Sampdoria voit Ndour comme une priorité absolue cet hiver



Et selon les informations de Foot Mercato, plusieurs clubs en Italie souhaiteraient enrôler Cher Ndour jusqu’à la fin de la saison. Le club de Serie B, la Sampdoria, a récemment montré son intérêt. Le coach du club, Andrea Pirlo, « considère l’arrivée en prêt de Cher Ndour comme une priorité absolue durant le mercato d’hiver, alors que la direction génoise voit en lui un titulaire indiscutable et un leader adéquat pour accrocher un ticket pour les Playoffs de Serie B sur la deuxième partie de la saison », explique FM. Mais la concurrence sera rude dans ce dossier pour le club de Gêne. D’autres clubs de Serie B ont également jeté leur dévolu sur l’international U21 Italien comme Brescia, Como, Modena et Palerme.

Du côté du PSG, la direction ne s’oppose pas à un départ de son numéro 27 lors de cette période des transferts, « mais souhaite trouver une situation dans laquelle Cher Ndour pourra s’épanouir assurément », précise Foot Mercato. Pour rappel, le Besiktas et Braga ont également montré leur intérêt pour le joueur. Considéré comme un élément d’avenir au PSG, Cher Ndour devra s’exiler pendant quelques mois hors de Paris pour s’épanouir davantage et acquérir une expérience plus importante.