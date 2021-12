Pochettino 10e entraîneur de l’année selon Four Four Two

Comme chaque fin d’année, il est question de bilans et de classements pour élire les meilleurs de l’année 2021. Le média Four Four Two a ainsi dévoilé son top 50 des meilleurs entraîneurs de l’année 2021. Et ce classement est dominé par l’entraineur de Manchester City, Pep Guardiola. « Il est toujours le numéro un. Il est toujours innovant. Il trouve toujours le moyen de faire plier les autres entraîneurs », justifie Four Four Two. Le podium est complété par Thomas Tuchel, l’ancien entraîneur du PSG, et Jurgen Klopp. Antonio Conte et Hans-Dieter Flick se classent quatrième et cinquième.

Le PSG est représenté avec Mauricio Pochettino qui arrive à intégrer le Top 10 (10e) des meilleurs entraineurs de l’année 2021. Four Four Two explique son choix. « La victoire 4-1 de Mauricio Pochettino sur Barcelone en Ligue des champions en février a confirmé plusieurs choses. Que ses valeurs managériales s’enfonçaient dans ses joueurs, bien sûr, mais aussi qu’il pouvait supporter la chaleur d’un chaudron européen – une accusation portée contre lui alors qu’il était à Tottenham. Moise Kean, Kylian Mbappé, Marco Verratti et Leandro Paredes sont également sortis du match étincelants, une véritable justification des méthodes de Poch au début de la Ligue 1. Et pourtant, au PSG, nous ne verrons peut-être jamais une image cohérente du Poch que nous avons aimé de cette nuit-là – et de son mandat déterminant à Tottenham. Les Parisiens sont un autre genre de bête, jouant un football décontracté qui ne ressemble en rien au reste de l’Europe et certainement rien à Pochettino. Pourtant, ils font toujours partie des favoris de la Ligue des champions. Et Pochettino est toujours un homme recherché.«