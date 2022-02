Le PSG va affronter le Real Madrid ce mardi soir dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens voudront prendre un avantage sérieux avant le match retour qui se jouera au Stade Santiago Bernabeu. Pour cela, Mauricio Pochettino pourra compter sur un groupe quasi au complet avec les retours de nombreux cadres. Un des nombreux débats qui agitent la communauté parisienne concerne le poste de gardien de but.

Le PSG possède deux portiers de classe mondiale avec Gianluigi Donarumma et Keylor Navas mais aucun des deux ne sont vraiment des titulaires indiscutables. Mauricio Pochettino a mis en place une alternance qui, pour le moment, a parfaitement marché. Reste à savoir qui débutera cette rencontre de gala ? Plutôt l’international italien, qui réalise une excellente saison avec les Rouge & Bleu et brille lors des grosses confrontations, comme face à Manchester City ? Ou alors le Costa Ricain, qui connait très bien l’adversaire du soir et peut amener son immense expérience dans un rendez-vous crucial comme celui-ci ?

N’hésitez pas à débattre dans les commentaires !