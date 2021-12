Débat CS – Quel est le joueur qui vous a le plus impressionné lors de cette première partie de saison les Csiens ?

Ça y est, le PSG a bouclé sa première partie d’exercice, concluant par la même son année 2021. Six mois ponctués par de bons résultats sur le papier, mais également par une certaine indigence en termes de jeu proposé. Un état de fait qui n’a pas empêché à certains éléments de briller, tant offensivement que défensivement.

Et en ce lendemain de Noël, Canal Supporters vous donne la parole Si le beau jeu n’a clairement pas été le mot d’ordre durant les derniers mois, d’un point de vue individuel néanmoins, quel est le joueur qui vous a le plus marqué ? Que ce soit sur la durée, à la manière d’un Kylian Mbappé ou d’un Marquinhos, toujours là au moment voulu, d’un Neymar, qui revenait très fort avant sa blessure, d’un Achraf Hakimi, qui a brillé lors de ses premières sorties avec le PSG, ou d’un Lionel Messi qui, malgré des prestations en dents de scie, a notamment livré quelques copies très intéressantes. On pourrait également citer Juan Bernat, le latéral gauche ayant marqué enfin son grand retour, Idrissa Gueye, impressionnant lors des premières semaines, Keylor Navas, fidèle à lui-même malgré quelques menues erreurs, ou Gianluigi Donnarumma, la force tranquille qui s’est montré extrêmement solide pour l’entame de son aventure en rouge et bleu.

N’hésitez pas à proposer vos chouchous de ces six premiers mois dans les commentaires. À vos claviers !