Kylian Mbappé, joueur le plus décisif de la Ligue 1

Kylian Mbappé est indispensable au PSG. L’attaquant français (23 ans) est le meilleur joueur des Rouge & Bleu et son influence sur le jeu parisien est palpable. Son absence contre Lorient (1-1) a prouvé une nouvelle fois qu’il y avait un PSG avec Mbappé et un autre sans. L’ancien monégasque est impliqué sur 50% des buts du club de la capitale cette saison.

En cette fin d’année, les bilans de la mi-saison tombent. Et Kylian Mbappé est le joueur le plus décisif de Ligue 1. Avec 9 buts et 8 passes décisives, il est impliqué sur 17 buts du PSG en championnat. Il est largement en tête dans ce classement, son poursuivant – Gaëtan Laborde étant décisif « qu’à » 13 reprises (9 buts, 4 passes décisives). Dimitri Payet complète ce podium (13, 7 buts, 6 passes décisives). L’international français est sixième meilleur buteur de Ligue 1 et meilleur passeur du championnat.

Le top 10 des joueurs les plus décisifs en Ligue 1 cette saison

1. Kylian Mbappé (PSG), 17 : 9 buts et 8 passes décisives

2. Gaëtan Laborde (Stade Rennais), 13 : 9 buts et 4 passes décisives

— Dimitri Payet (OM), 13 : 7 buts et 6 passes décisives

4. Jonathan David (LOSC), 12 : 12 buts

— Wissam Ben Yedder (AS Monaco), 12 : 10 buts et 2 passes décisives

— Ludovic Ajorque (RCSA), 12 : 9 buts et 3 passes décisives

— Amine Gouiri (OGC Nice), 12 : 8 buts et 4 passes décisives

8. Mohamed Bayo (Clermont Foot), 11 : 9 buts et 2 passes décisives

— Romain Faivre (SB29), 11 : 7 buts et 4 passes décisives

— Téji Savanier (MHSC), 11 : 5 buts et 6 passes décisives