Le PSG a un effectif pléthorique (33 joueurs). Plusieurs joueurs ne font que s’entraîner et n’ont pas joué une seule minute sous le maillot Rouge & Bleu cette saison (Kurzawa) ou très peu (Sergio Rico, Rafinha). Malgré ce constat, la plupart ne souhaitent pas quitter leur confortable cocon parisien ou bien cherchent des projets peut-être trop ambitieux pour eux. Ce matin, Eric Rabesandratana a expliqué les raisons des difficultés parisiennes à vendre ses indésirables.

« Le PSG doit dégraisser un peu son effectif. On doit faire un petit peu de places dans l’effectif parce qu’il y a beaucoup de joueurs au Paris Saint-Germain et des joueurs qui sont plutôt bien traités. Le PSG sait recruter des très grands joueurs comme Messi, Ramos ou Donnarumma mais pour faire partir les joueurs, c’est beaucoup plus difficile, constate l’ancien capitaine parisien dans sa chronique pour France Bleu Paris. Forcément, les salaires y sont plus élevés qu’ailleurs, la vie parisienne n’est pas des moins intéressantes pour les femmes des joueurs. Bien sûr, jouer dans le club qui veut gagner la Ligue des Champions pour marquer son histoire est forcément un challenge sportif. C’est suffisamment excitant pour les joueurs qui ne jouent pas beaucoup ou plus du tout au PSG. On a plus trop envie de partir et c’est un peu la difficulté que traverse le Paris Saint-Germain. Des joueurs comme Draxler, Kehrer ou Kurzawa sont surtout des joueurs qui auraient dû déjà partir depuis un petit moment. Il y a d’autres joueurs comme Rafinha ou Rico.«