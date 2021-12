Le président de la Real Sociedad justifie le choix Rafinha

N’entrant pas dans les plans de Mauricio Pochettino depuis son intronisation à la tête du PSG, Rafinha voit son avenir totalement bouché en terre parisienne. Un constat qui pousse donc le joueur formé en Catalogne à trouver du temps de jeu loin de la capitale française. Et selon plusieurs sources concordantes ce samedi, le Brésilien a d’ores et déjà acté son départ avant même l’ouverture du mercato hivernal.

En effet, le PSG et la Real Sociedad sont tombés d’accord sur les bases d’un prêt de six mois pour le milieu de terrain De 28 ans. En revanche, aucune option d’achat ne sera comprise dans l’affaire. Une arrivée qui a été confirmée par la voix du président de l’écurie espagnole en personne, Jokin Aperribay. Pour Diario Vasco, le dirigeant a expliqué pourquoi son club avait jeté son dévolu sur Rafinha : « Pourquoi avoir choisi Rafinha ? C’est un joueur mature, qui a de l’expérience en Liga, qui connait la Real, qui était très enthousiaste à l’idée de venir et qui peut nous aider à atteindre nos objectifs. »