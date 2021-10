Débat CS – Votre compo pour demain les Csiens ?

Ce mardi soir, coup d’envoi à 21h00, le PSG reçoit le RB Leipzig dans son antre du Parc des Princes. Victorieux face à Manchester City lors de la journée précédente, les hommes de Mauricio Pochettino pourraient bien faire un bond décisif en avant pour la qualification en cas de succès face à Christopher Nkunku et ses coéquipiers.

Et pour cette partie, le technicien argentin devra faire sans Neymar Jr, touché aux adducteurs, et Angel Di Maria, qui purge son dernier match de suspension. Finalement, après avoir raté les deux derniers entraînements du PSG pour des raisons personnelles, Mauro Icardi figure, selon L’Equipe, bien dans le groupe rouge et bleu pour demain.

Et à un peu moins de 24h du coup d’envoi de cette partie tant attendue, Canal Supporters vous laisse la parole : quel est votre ressenti avant ce match ? La victoire poussive face à Angers vous inquiète-t-elle ? Ou, au contraire, la réaction observée face à Manchester City vous rend-t-elle confiant ? Surtout, avec les forces en présence côté PSG, quel serait votre XI de départ ? Malgré son niveau très moyen depuis son arrivée à Paris, laisseriez -vous tout de même sa chance à Wijnaldum au milieu de terrain ? OU opteriez-vous pour un trio Verratti – Gueye – Herrera comme face à City ? En attaque, quel serait votre choix pour palier à l’absence de Neymar ?

À vos claviers !