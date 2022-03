Debrief CS – Le PSG de pire en pire…

Après son élimination prématurée en Ligue des Champions, les hommes de Mauricio Pochettino sont attendus au tournant lors de chaque rencontre de Ligue 1… Et que dire de ce match de cet après-midi à Monaco.

Les Parisiens ont proposé une performance absolument catastrophique sur la pelouse du Stade Louis II. Les Rouge & Bleu se sont inclinés sur le score de 3 buts à 0… et c’est largement mérité ! Sans surprise, les supporters et observateurs étaient remontés après cette défaite. Notre journaliste, Theodore Vives a débriefé ce match, en compagnie de Jonathan Bensadoun et notre dernière recrue Mehdi Houzirane. Cette analyse est à retrouver ci-dessous ainsi que sur notre chaîne YouTube. Bon visionnage ! Et n’oubliez pas de vous abonner, c’est important dans notre développement !