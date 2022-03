Les Féminines du PSG affrontent le Bayern Munich en quarts de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League mardi soir en Bavière (18h45). Elles sont encore en lice en Coupe de France (demi-finale contre Fleury), et pas décroché en championnat (trois points derrière Lyon). Sara Dabritz, l’une des cadres de Didier Ollé-Nicolle, a évoqué cette fin de saison palpitante.

« On veut aller jusqu’au bout de la Coupe de France. On veut remporter la Coupe, le championnat aussi. On est deuxième mais tout peut arriver parce qu’il reste beaucoup de matches, affirme la milieu de terrain au micro de PSG TV. Et il y a aussi la Champions League. Ce sont des matches spéciaux, le fait de jouer des matches internationaux contre des bonnes équipes. Maintenant, on va jouer contre le Bayern Munich. Jouer contre mon ancienne équipe ? C’est quelque chose de particulier. Je vais revenir dans la ville ou j’ai habité pendant plusieurs années. C’est quelque chose de spécial pour moi. Je crois en mon équipe et que l’on est fortes et qu’on peut les battre.«