Debrief CS – Leipzig / PSG, entre déception et immense frustration !

Au terme d’un match fou et frustrant sur nombreux aspects, Paris concède le match nul contre le RB Leipzig (2-2). Si le club de la capitale a fait preuve d’une fois de plus d’abnégation, il aura encaissé un but évitable dans les ultimes secondes de la partie.

Donnarumma, Wijnaldum, Neymar Jr et Marquinhos ont été au niveau de la rencontre, tandis que d’autres ont sombré comme Kimpembe, Danilo ou encore Mbappé qui a manqué trois balles de but. Résultat, le PSG perd sa place de leader du groupe A au profit de Manchester City. Une prestation sur laquelle est revenue notre journaliste Jonathan Bensadoun avec son debrief vidéo à retrouver ci-dessous ainsi que sur notre chaîne Youtube. N’hésitez pas à vous abonner ainsi qu’à donner votre ressenti sur la rencontre dans l’espace commentaire. Bon visionnage !