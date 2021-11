Marsch : « Nous avons été meilleurs que le PSG »

Le RB Leipzig a réalisé un très bon début de match contre le PSG ce soir et aurait pu mener 2-0 au bout de dix minutes de jeu. Mais Gianluigi Donnarumma a arrêté le penalty d’André Silva et a permis aux Rouge & Bleu de rester dans le match. Au final, les deux équipes se sont quittées sur un match nul (2-2) qui permet aux Allemands d’encore espérer un printemps européen. Jesse Marsch, le coach de Leipzig, a évoqué ce penalty manqué, un tournant pour son équipe.

« Nous avons bien joué dès le début en marquant tôt. Mais, en loupant ce penalty, cela a changé la situation et le PSG est revenu, avoue Marsh en conférence de presse dans des propos relayés par l’equipe.fr. Pour nous, ce n’est pas facile désormais. Nous avons été meilleurs que le PSG mais, malheureusement, nous n’avons récolté qu’un point. Dès le début, on a été très agressifs et on a pu se procurer plusieurs occasions. Nous avions de la confiance et avons mis en difficulté la défense parisienne mais aussi leur milieu de terrain, comme nous l’avions prévu. Puis, le PSG a eu quelques situations dangereuses. Après leur but du 2-1, nous avons un peu baissé les bras, avons perdu confiance et avons eu de la chance de ne pas en prendre un troisième. Puis, nous nous sommes dit que nous pouvions faire mieux, avec de l’agressivité, de la confiance, et nous étions meilleurs sur la fin. Du coup, nous voulions essayer de l’emporter.«