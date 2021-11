Nkunku : « On a su élever notre niveau de jeu »

Christopher Nkunku a une nouvelle fois été très bon ce soir face au PSG, son club formateur. Le milieu de terrain a ouvert le score et a obtenu un penalty en toute fin de match qui a permis à son équipe d’arracher le nul (2-2) et de croire encore en une qualification européenne. Au micro de BeIN Sports, le titi parisien a tenu à saluer la performance collective de Leipzig.

« D’un point de vue personnel c’était un bon match mais je veux retenir le collectif. On a su élever notre niveau de jeu, montrer un grand visage ce soir. Il faut s’appuyer sur ça pour la suite. Le réveil du PSG ? Je pense qu’ils se sont dit que c’est un signe pour se relever parce que l’on a failli mettre le 2-0. Après, on connaît leurs qualités, ils ont réagi tout de suite en marquant par deux fois. Après, on est resté concentré sur notre plan de jeu, on a fait les efforts tous ensemble et derrière ça a payé. On a réussi à avoir le 2-2.«