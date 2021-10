Au terme d’un match compliqué et rythmé par de nombreux faits de jeux, Paris cale à Marseille (0-0). Réduit à 10 après l’exclusion d’Achraf Hakimi, le PSG à su faire face aux assauts des phocéens, galvanisés par un Vélodrome en ébullition. Une fois de plus, le club de la capitale fait preuve d’abnégation dans les configurations les plus périlleuses mais peine néanmoins à se montrer dangereux.

Di Marià, Neymar Jr, Messi, Mbappé, tels sont les cadors qui animent une attaque au potentiel démesuré pour un rendement face au but qui pose encore problème. Résultat, le PSG bien que confortablement installé à la tête du championnat sort d'un match en demi teinte face à son rival Marseillais.