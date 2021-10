Milik : « On partage des points face à une bonne équipe »

Le PSG et Marseille ont marqué un but chacun ce soir. Mais les deux réalisations ont été refusées pour des hors-jeu au millimètre. Les deux équipes se sont quittées sur un match nul finalement (0-0). Le but marseillais avait été marqué par Arkadiusz Milik. L’attaquant polonais estime que le PSG a dominé la rencontre et que le nul est mérité.

« On a partagé les points. La plupart du temps, ils ont eu le contrôle du match, reconnait Milik au micro de Prime Video. On a plutôt bien défendu et eu quelques occasions. On aurait pu gagner. Mais on partage des points face à une bonne équipe. Le but annulé ? J’étais très heureux. C’est très décevant ce genre de choses. La VAR fait partie du football maintenant, on doit l’accepter.«