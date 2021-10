Le PSG a concédé le premier nul de sa saison en Ligue 1 ce soir sur la pelouse de Marseille dans le cadre de la 11e journée. Au micro de Prime Video, Mauricio Pochettino a salué la bonne prestation de son équipe malgré les 40 minutes à 10 contre 11.

« Au global, notre performance était bonne. On a joué quarante minutes à 10 contre 11. On voulait gagner, c’était l’idée. Mais finalement on est plutôt content du résultat. Le quatuor d’attaque ? Je pense que l’on a bien joué. Ça a été un très bon match avec différente phase. Il nous a juste manqué le but. On a eu beaucoup de choses positives. Je suis plutôt content parce que c’était un match compliqué. L’équipe a montré du caractère et de la personnalité en jouant pendant 40 minutes à 10. On a montré de l’identité et du style.«

En conférence de presse, l’entraîneur du PSG, a justifié son choix de faire sortir Angel Di Maria après le carton rouge d’Achraf Hakimi. « Il fallait faire un choix. À ce moment-là, on a fait rentrer Thilo Kehrer et on est passé avec Neymar un peu plus libre comme troisième milieu, avec Leo et Kylian en pointe. Je suis satisfait de ce que Neymar a fait aujourd’hui, il a montré de l’engagement pour l’équipe.«