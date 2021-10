Le PSG et Marseille se sont quittés sur un score nul et vierge ce soir dans le cadre du choc de la 11e journée de la Ligue 1 (0-0). Dimitri Payet estime que le partage des points est mérité même s’il regrette de ne pas avoir profité de la supériorité numérique après l’expulsion d’Achraf Hakimi (60e). Il a aussi tenu à pointer du doigt certains de ses supporters.

« Je voudrais remercier les supporters qui sont venus en nombre, et qui ont fait que c’était un match animé. Mais il y a eu encore des incidents alors qu’on en a parlé avant le match. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais il y en a qui n’ont pas été exemplaires, déplore Payet au micro de Prime Video Ils savent ce qu’on risque et c’est désolant.«

Le numéro 10 phocéen qui a aussi expliqué que son équipe a été un peu trop frileuse quand le PSG était en infériorité numérique. « Oui, au lieu d’appuyer et aller les chercher, on a plus calmé. Je ne saurais pas l’expliquer. On aurait dû aller de l’avant un peu plus. Mais il ne faut pas oublier qu’avec leurs trois de devant, il faut faire le travail défensif. On avait le cul entre deux chaises. Il faut se satisfaire du nul. Le PSG, ça reste le PSG, car ce soir aucune des deux équipes ne méritait de l’emporter. Ça reste un point de pris et on continue notre marche en avant. »