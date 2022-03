La réponse de Simeone sur les rumeurs d’une arrivée au PSG

Après le fiasco sur la pelouse du Real Madrid en huitième de finale retour de la Ligue des Champions la semaine dernière, l’été devrait être chaud à tous les étages du PSG. Déjà annoncé sur le départ l’hiver dernier, Mauricio Pochettino – qui a encore un contrat jusqu’en juin 2023 – devrait quitter les Rouge & Bleu à la fin de la saison.

Plusieurs noms ont déjà été évoqués pour la succession de l’Argentin, avec Zinedine Zidane en tête. Mais on a aussi entendu les noms de Massimiliano Allegri (Juventus Turin) ou bien encore Diego Simeone (Atlético de Madrid). Présent en conférence de presse avant le match contre Manchester United ce soir, Simeone a été questionné sur une possible arrivée au PSG et ce dernier n’a pas été très bavard, expliquant juste « je n’ai rien à dire. »

On peut tout à fait comprendre sa réaction, alors que lui et son équipe ont une rencontre importante à préparer pour se qualifier au tour suivant en C1. On rappelle qu’au match aller, les Colchoneros avaient concédé le match nul sur sa pelouse contre les Red Devils (1-1).