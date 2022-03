PSG / Bordeaux : Les notes des Parisiens

Le PSG a mis fin à sa saison européenne mercredi soir de façon rocambolesque face au Real Madrid. Le club de la capitale devait se replonger cet après-midi dans son quotidien de la Ligue 1 avec la réception de Bordeaux dans le cadre de la 28e journée de la Ligue 1 ce dimanche après-midi. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devait faire sans une pluie d’absents dont Marco Verratti, suspendu, Sergio Ramos (reprise), Juan Bernat (mollet), Layvin Kurzawa (lombaires), Ander Herrera (infection oculaire) ainsi qu’Angel Di Maria (ischios-jambiers). Avec ces absences, l’entraîneur argentin a du faire des choix. Keylor Navas gardera les buts. La défense est la même que mercredi soir. Georginio Wijnaldum remplace Marco Verratti alors que la MNM était aussi reconduite.

On avoue qu’au début du match, les regards étaient davantage tournés vers les tribunes plutôt que sur le terrain. Entre banderoles, sifflets et chants hostiles, les supporters parisiens étaient très remontés contre les joueurs et dirigeants après la piteuse élimination en Ligue des Champions. Un seul joueur était épargné par les quolibets du public : Kylian Mbappé. L’international français ouvra même le score et profita d’une belle passe de Wijnaldum. Les joueurs parisiens gèrent tranquillement le match jusqu’à la mi-temps et sortent sous les hués du stade. En deuxième mi-temps, les Rouge & Bleu dérouleront grâce à un but de Neymar. Le Bresilien aura inscrit sa première réalisation depuis… le match aller contre les Bordelais ! Leandro Paredes conclut la marque après une belle frappe sous la barre. 3-0, le club de la capitale assure l’essentiel dans un match sans saveur et avec un Parc des Princes à la gueule de bois.

Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, du côté de Monaco.

Les notes de la rédaction de Canal Supporters : Navas 7 – Hakimi 6, Marquinhos 5,5, Kimpembe 6, Nuno Mendes 6 – Danilo 6, Paredes 6,5, Wijnaldum 5 – Mbappé 6,5, Messi 5,5, Neymar 5

