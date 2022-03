Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 14 mars 2022. L’avenir de Mbappé et ses ressentis après la victoire contre les Girondins de Bordeaux (3-0), Messi et ses ambitions après sa rencontre difficile face aux Bordelais, le Ultras et un retour très très tendu...

Le quotidien L’Équipe revient sur la rencontre du PSG face aux Girondins de Bordeaux et les sifflets reçus des supporter Rouge & Bleu. Le journal explique que les supporters peuvent se « raccrocher au moindre signe afin de garder espoir » et « veulent croire au moindre indice pour conserver l’élément clé de l’équipe, Kylian Mbappé. » L’international français a reçu une grosse ovation de la part du du public du Parc et cela a pu être a été interprétée « comme un élément susceptible de pouvoir influer sur sa décision de rester à Paris la saison prochaine. » Mais cela n’est pas de « nature à jouer sur le choix du champion du monde »,puisque certains de ces supporters qui l’ont acclamé dimanche l’avaient peut-être aussi sifflé début septembre, après l’échec de son départ au Real Madrid en août 2021. Mais le joueur « n’est pas dupe et il sait que les supporters peuvent être versatiles, pestiféré un jour, héros un autre, au gré des performances sur le terrain. » Le match contre le Real Madrid lui aura permis de voir sa côte de popularité grimper en flèche car « son implication, son professionnalisme et ses prestations ne souffrent en effet d’aucune critique possible. » De plus, le joueur « a été affecté et déçu par le traitement infligé dimanche à ses partenaires, notamment Neymar qui, en plus des sifflets, a été insulté ainsi que sa famille. (…) l’attaquant considère que les Parisiens gagnent et perdent ensemble. Une notion quelque peu oubliée par les supporters tant leur déception est immense depuis la claque de Santiago-Bernabéu » conclut le quotidien sportif.

L’Équipe revient sur la rencontre difficile de Leo Messi face aux Girondins de Bordeaux et le fait qu’il n’ait laissé rien transparaître au coup de sifflet final mais il n’a pas semblé aussi irrité que Neymar même si « la réaction du Parc ne l’a pas laissé insensible. » Messi « n’a pas aimé » être conspué par ses propres fans, une première pour lui. Le journal précise qu’à « l’issue de cette saison, Messi sera encore lié au PSG pour une saison à laquelle s’ajoutera une dernière, optionnelle. S’il désirait quitter la capitale en juin, il le pourrait… à condition qu’un club soit en mesure de régler une indemnité de transfert. » Le Barça est évoqué mais « il existe peu de chances que Nasser al-Khelaïfi accepte de laisser partir libre un joueur sur lequel il a autant investi. » Malgré les performances en dent de scie de l’Argentin, il représente « un véritable boom économique » pour le PSG. Messi de son côté aura « envie de donner encore une chance au produit, surtout au vu de ses émoluments (environ 30 M€ net annuels) » et devra surpasser les événements de ce dimanche…

Justement, le journal fait un focus sur les Ultras et annonce que « la relation entre les ultras et les dirigeants parisiens ne tient plus qu’à un fil, certaines sources leur prêtant même l’envie aux décideurs du PSG d’en finir avec le CUP. Il faut dire qu’il s’agit, depuis le départ, d’une union contre-nature entre une direction pour qui les supporters doivent être de simples clients ou consommateurs, et des ultras qui, normalement, ne rendent de compte à personne et encore moins au club qu’ils soutiennent » explique L’Équipe. On apprend aussi que le PSG et ses ultras ont gardé le dialogue et le plus souvent accompagnés… d’avocats pour les représenter lors de leurs réunions, « dans les bons et les mauvais moments ». Face à Bordeaux, le Paris Saint-Germain a décidé « d’hausser le ton » et donc d’interdire l’entrée de 30 banderoles. « Quelles sont les solutions de sortie de crise ? Difficile à dire tant le divorce semble inéluctable. »

« La goutte d’eau de l’élimination du PSG dès les 8es de finale de Ligue des champions face au Real Madrid provoque un torrent de contestations qui touche même Nasser al Khelaifi » écrit Le Parisien dans son édition du jour. Les contestations ont duré après la rencontre de ce dimanche face aux Girondins de Bordeaux puisque lundi, des tags ont été trouvés sur la devanture du Camp des Loges, du siège social du Paris Saint-Germain ou encore devant le Parc des Princes. Le Collectif Ultras Paris n’a pas soutenu ces actions et « n’a pas voulu les mener » en-dehors du Parc des Princes. Le club de la capitale a déposé trois plaintes en procédure, liées, une à Saint-Germain-en-Laye, et deux à Paris. Le journal francilien nous apprend que « le club a plutôt eu l’habitude de laisser passer les banderoles et/ou les fumigènes, se montrant volontairement laxiste sur les fouilles. Cette fois, rien ou presque n’est passé. Un point que le CUP ne digère pas. » Par ailleurs, de nouveaux messages pourraient être passés lors des prochaines rencontres à domicile. Les deux parties devraient « s’asseoir autour d’une table pour tenter d’apaiser la tension; le club rappellera aux ultras les règles à respecter pour ne pas être exclus du Parc. »