Arnaud Kalimuendo est un joueur à fort potentiel mais il n’a toujours pas eu sa chance avec le PSG. Cet été, il a tenté de convaincre l’entraîneur et le staff de le faire jouer, sans succès. Le club de la capitale l’a donc prêté à nouveau au RC Lens cette saison. L’attaquant s’est confié dans les colonnes du nouveau numéro de Onze Mondial. L’occasion d’évoquer sa cohabitation avec Neymar, Messi, et son choix de repartir dans le Nord.

Sa relation avec Neymar

« Sur une action, on me fait un centre en retrait, je me précipite, je frappe en une touche et le ballon monte. Neymar était juste à côté, du coup, il vient me voir en me disant : « Contrôle, prends ton temps quand tu es dans la surface. Dans la surface, c’est toi le maître, personne ne va t’attaquer, tu restes tranquille et tu places ». Depuis, je mets ses conseils en pratique. Neymar est très simple, il est disponible, il rigole beaucoup, tu peux passer de bons moments avec lui. »

Épaté par Messi

« Messi ? J’ai tout de suite compris que c’était du très très haut niveau. Il ne perd jamais le ballon. Il voit tout avant tout le monde, sa tête est toujours en mouvement, il regarde tout. Au-delà de ça, son professionnalisme m’a marqué. Avec tout ce qu’il a déjà accompli, il continue à être exigeant envers lui-même. C’est ça qui lui a permis de rester si haut, si longtemps. »

Son retour à Lens

« Je parlais avec le coach, avec mon entourage et je voulais vraiment voir si j’avais la possibilité de jouer au PSG. Quand j’ai vu que ça allait être difficile, je me suis dit : « Non, je ne veux pas partir ». Et quand j’ai vu Lens me courtiser alors que je prenais mon temps, je ne pouvais pas hésiter. Quand une équipe te veut à ce point là, tu dois foncer. »