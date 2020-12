Sous contrat jusqu’en juin 2022 avec le PSG, Neymar et Kylian Mbappé doivent déterminer leur avenir en prolongeant leur contrat, ou en faisant un pas vers la sortie. Sur le sujet, le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi a affiché hier soir sa sérénité au micro de RMC Sport. “On a commencé à discuter avec Neymar et Kylian Mbappé, les discussions resteront confidentielles mais je suis très confiant. Les deux veulent rester avec nous. Je suis très confiant.“ Son numéro 10, Neymar, est lui aussi allé dans ce sens. “Je suis très heureux ici, à Paris. Je suis très content au club, avec mes coéquipiers. L’idée de partir ne me passe pas par la tête. Une prolongation de contrat ? Il faut qu’on discute. Nous avons une très bonne relation, je suis très heureux et à voir ce qu’il se passera à l’avenir.”

Une volonté affichée médiatiquement par Neymar qui a provoqué cette réflexion chez le journaliste de L’Equipe, Damien Degorre : “Ce qui est étonnant dans ces deux dossiers, c’est que d’un côté il y Neymar qui dit qu’il veut rester, et il il n’y a toujours pas de rendez-vous. Après le Covid a peut-être fait que c’était difficile… De l’autre côté, il y a Kylian Mbappé qu’on a jamais entendu sur une éventuelle prolongation au PSG. Et effectivement, il y a des rendez-vous assez régulièrement.”