Lors des deux derniers matches du PSG, la MNM a performé avec 11 buts marqués et 8 passes décisives. Kylian Mbappé a marqué cinq buts et délivré quatre passes décisives, alors que Neymar a marqué cinq buts plus une passe décisive. Lionel Messi a lui réalisé un triplé de passes décisives et marqué un but. A l’issue de large succès contre Clermont ce week-end, Mauricio Pochettino a expliqué qu’avec du temps pour travailler, c’est mieux pour créer des automatismes. Damien Degorre est d’accord avec l’entraîneur argentin.

« Lionel Messi est arrivé l’été dernier et ça change toute la façon de préparer. Déjà, Messi ne devait pas arriver au PSG. Et toute la préparation juin, juillet et jusqu’à ce que Messi arrive, est axée sur une autre façon de jouer et une autre philosophie de jeu. Messi arrive et cela change beaucoup de choses, défend le journaliste qui suit le PSG à l’année sur le plateau de l’Equipe du Soir. Seulement Messi n’était pas là en début de saison. […]Les faits sont têtus, il n’a jamais eu les joueurs pour travailler avec eux. Au début, il n’avait pas Messi parce qu’il était à court de forme, de préparation et il faisait des allers-retours en Argentine. Après, il n’a pas eu Neymar parce qu’il était blessé. Où factuellement il a raison, c’est que depuis janvier, il travaille avec eux. Par contre, où je suis moins d’accord avec lui, c’est que depuis fin janvier quand Neymar revient, il travaille avec eux. Et le match retour contre le Real c’est mi-mars. Donc deux mois et des poussières pour obtenir ça, c’est un peu long quand même.«

Damien Degorre qui a évoqué la situation de Sergio Ramos, qui n’a joué que sept matches avec le PSG (six en Ligue 1, un en Coupe de France), et qui aimerait bien rester encore deux ans à Paris. « Il y a un accord verbal entre Ramos et la direction. Si jamais ils estiment que l’aventure entre les deux ne peut pas continuer ou n’a pas de sens, ils se séparent en bons amis. Mais bon, c’est un bon ami qui a pris quand mal pas mal d’argent cette saison. »