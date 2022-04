Depuis le début de l’exercice 2021-2022, le PSG pouvait seulement compter sur Kylian Mbappé comme arme offensive numéro 1. Auteur d’une très grande saison, le numéro 7 parisien porte à bout de bras la formation parisienne depuis de nombreux mois. De leur côté, ses deux compères d’attaque, Neymar Jr et Leo Messi, n’ont pas répondu aux attentes. Entre blessures et méformes physiques, les trois attaquants ont seulement pu être alignés à 14 reprises ensemble. Mais depuis 2 matches (5-1 face à Lorient et 6-1 contre Clermont), la « MNM » s’est réveillée en étant impliquée sur les 11 derniers buts des Rouge & Bleu. Sur le plateau de Dimanche Soir Football, sur Amazon Prime, Thierry Henry a été questionné sur ce trio offensif parisien.

« On avait déjà eu un avant-goût contre Lorient (5-1), là c’est Clermont. Trois passes de Leo (Messi), trois buts de Neymar et trois buts de Kylian (Mbappé). Bravo. On attendait de voir ça depuis le début, mais ils n’ont pas toujours été là en même temps. Neymar s’était blessé (entre fin novembre et mi-février). La 14e fois qu’ils sont alignés ensemble ? Oui, mais c’est 14 matches sur combien. Ce n’est pas énorme et puis Neymar est revenu il n’y a pas si longtemps quand même. Maintenant, Kylian l’a dit lui-même. Il n’est jamais tard hein… mais c’est un peu tard quand même. »