Le PSG s’est brillamment imposé le week-end dernier face à Clermont dans le cadre de la 31e journée de la Ligue 1 Uber Eats (1-6). Les Parisiens ont pu compter sur un Neymar des grands soirs, avec trois buts inscrits, un Leo Messi hyper altruiste qui a totalisé 3 passes décisives et un Mbappé… et bien à son niveau stratosphérique avec trois buts, une passe décisive et un penalty concédé. Parmi les satisfactions du match, Sergio Ramos a retrouvé sa place de titulaire et a réalisé une prestation solide. Interrogé par Ludovic Giuly sur Prime Video, l’international espagnol s’est exprimé sur son avenir et espère que celui-ci sera le plus longtemps possible au PSG.

« Comment je me sens ? Je vais bien ! Je suis très heureux, j’ai hâte de rejouer avec mon équipe (l’Espagnol était encore blessé au moment de la réalisation de l’interview ndlr). […] Mon avenir ? J’aimerais jouer entre 4 et 5 ans de plus à haut niveau puis vivre une autre expérience. J’ai deux ans à Paris, on va essayer d’en faire trois et puis on verra. Tant que le physique tient, je pense réussir à garder l’esprit concentré »