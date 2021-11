Degorre : « Le favori pour le Ballon d’Or reste Messi »

Le Ballon d’Or sera décerné lundi soir. Plusieurs favoris se dégagent dont l’attaquant du PSG, Lionel Messi. Pour Damien Degorre, l‘international argentin est le favori pour la distinction individuelle suprême, qui deviendrait sa septième personnelle.

« Moi aussi j’aimerais bien que ce soit Benzema parce qu’il représente le foot et il le mériterait. Mais le favori reste Messi par rapport à sa victoire en Copa America qui a été surmédiatisé, par rapport à sa fin de saison avec Barcelone. Je pense que l’image de Messi, la classe et la légende, dépasse pour le moment celle de Benzema et Lewandowski, décrypte le journaliste sur le plateau de l’Equipe du Soir. Le vote du Ballon d’Or, ce n’est pas forcément le meilleur du moment mais c’est aussi l’image qu’il dégage, la réputation qu’il a. On sait tous que celle de Messi déborde un peu trop du cadre sans doute à notre goût mais c’est comme ça. »