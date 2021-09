Face à Lyon, le PSG a remporté cette partie grâce à un but de Mauro Icardi dans les ultimes secondes de jeu (2-1). Mais ce n’est pas la célébration du joueur qui fût l’image de la soirée, c’est celle d’un de ses compatriotes. Lors de sa sortie en jeu à 1/4h de la fin de la rencontre, Leo Messi n’a pas compris ce changement et l’a montré à son coach, Mauricio Pochettino. Le journal L’Équipe a expliqué ce choix par le fait que le joueur avait reçu une béquille au genou gauche quelques minutes auparavant. Une situation que Damien Degorre comprend parfairtement.

« La sortie de Messi ? Il y a certes le pouvoir de l’image, mais il y a la réalité des faits ! Le fait qu’un entraineur change un joueur parce qu’il est blessé, qu’il prépare la suite de la saison et qu’il veut le préserver, ça compte ! Sur le moment Messi ne sentait pas de la douleur, c’est une béquille. Ce lundi matin il boitait en arrivant à l’entrainement et ne s’est pas entraîné. À un moment on ne peut pas reprocher à un entraineur de défendre l’institution ! On dit toujours que les joueurs sont au-dessus de l’institution mais lorsqu’un entraineur décide de défendre l’institution, là ce n’est pas bien ?! »