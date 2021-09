Rico : « Le niveau au PSG est impressionnant ! »

Le PSG fait un début de saison de haut niveau grâce à six victoire en six matches de championnat, la dernière en date étant contre Lyon ce dimanche (2-1). Le club de la capitale a fait parler de lui l’été dernier avec l’arrivée de joueurs exceptionnels lors du mercato mais aussi sur le fait d’avoir encore… neuf gardiens sous contrat ! Parmi eux, on retrouve Sergio Rico, qui a donné une interview pour le magazine Panenka et raconte sa situation mais aussi le niveau de l’équipe qu’il juge comme incroyable.

La concurrence dans les buts parisiens :

Il y a une concurrence très saine, chacun connaît très bien son rôle. Nous nous entendons bien, surtout dans mon cas. J’ai une grande amitié avec Keylor qui est une personne incroyable. Si comme gardien il est bon, comme personne il l’est autant voire meilleur. C’est un bon ami et cela rend la concurrence plus facile à gérer. Au final, nous cherchons tous à ramer dans le même sens. Peu importe celui qui joue, nous devons être heureux, l’important, c’est que les résultats suivent.

Les mois avec Pochettino :

Il est très proche des joueurs. Il a été un joueur, il sait à tout moment ce que nous aimons, ce que nous pensons… C’est très important, surtout maintenant avec tous ces grands noms dans l’équipe. S’il parvient à coordonner tout ça, à donner de l’amour à tout le monde et à être bon avec l’équipe, je suis convaincu que ce sera une grande année. Les joueurs que nous avons sont impressionnants.

Les arrivées de Messi et Sergio Ramos :

Nous qui étions déjà là, nous avons profité de ces arrivées comme des supporters. C’est un privilège de pouvoir profiter chaque jour de ces grands joueurs et d’apprendre d’eux. Toutes ces arrivées ont été de bonnes surprises pour nous, comme le fait que Kylian ait finit par rester dans les derniers moments du mercato. Maintenant, nous allons voir si nous arrivons à atteindre tous les objectifs que nous nous sommes fixés, mais je suis sûr que nous prendrons du plaisir et continuerons à apprendre tous ensemble.

Le niveau a l’entraînement avec Messi, Neymar, Mbappé :

C’est incroyable. Dans n’importe quelle séance d’entraînement, vous y prenez vraiment plaisir. Il y a un saut de qualité impressionnant, la vitesse à laquelle la balle circule est très élevée. Toute l’équipe se développe car le rythme est très élevé, et la qualité est maximale. Cela permet de tirer les performances de l’équipe de manière égale.